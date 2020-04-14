كوريا الجنوبية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 353

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية، الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد زاد بمقدار 27 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10564 حالة.



وما زال العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة تحت 50 حالة خلال الأيام الستة الأخيرة، حيث سجل العدد 39 حالة يوم الخميس الماضي و27 حالة الجمعة و30 حالة السبت و32 حالة الأحد و25 الإثنين.

وأوضحت السلطات أن من بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 11 حالة من العاصمة سيؤول وضواحيها، و8 حالات في إقليم كيونج كي وحالة واحدة في مدينة إنتشون، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا في البلاد بمقدار 5 حالات إلى 222 حالة.

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كما تم رفع الحجر الصحي عن 7534 شخصا حتى الثلاثاء، بزيادة قدرها 87 شخصا على اليوم السابق، بعد أن تماثلت حالاتهم الصحية للشفاء التام.

وفي المكسيك، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 353 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 5014 حالة و332 وفاة.

وأقر نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل بأن من المرجح أن عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار أكبر من ذلك.

كان نائب وزير الصحة قال الأسبوع الماضي إن عدد الحالات في المكسيك ربما يكون 26500، وإن كثيرا من هؤلاء الأشخاص لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض أو لم يتم تشخيصهم بعد.