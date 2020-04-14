الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إثيوبيا لدعمها ضد فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وشملت الشحنة 15 طنا مقدمة من دولة الإمارات لإثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الأفريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع عدد من الدول من أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشار الفيروس.

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وقال سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، محمد سالم الراشدي: "تلتزم دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها، ومن خلال شراكتنا مع منظمة الصحة العالمية، نفخر بتيسير إيصال هذه المساعدات الضرورية إلى إثيوبيا، دعما منا للجهود التي تبذلها لاحتواء فيروس كورونا المستجد".

من جهتهما، أشاد كل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، ومدير إدارة عمليات الطوارئ في المنظمة، ريك برينان، بالجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا الجديد، من خلال دعمها المتواصل للدول في مواجهة هذا الوباء.

وأعربا عن شكرهما على الدعم المستمر لجهود دولة الإمارات والتسهيلات التي قدمتها لتيسير عملها من أجل مكافحة فيروس كورونا في عدد من البلدان.