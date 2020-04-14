المتحدث العسكري: الغواصة (S43) تغادر ألمانيا تمهيداً لإنضمامها للقوات البحرية المصرية

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة،عن قرب وصول الغواصة (‪(S43‬ التي غادرت ألمانيا لاتمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

وستقوم الغواصة (‪( S43 ‬ بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن، والتي بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية فى إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.