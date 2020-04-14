رئيس الوزراء الهندي: تمديد الإغلاق العام في البلاد حتى 3 أيار لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​ أنّ "الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشّي فيروس "كورونا" المستجد، الّذي يطال 1,3 مليار شخص، سيُمدّد حتّى 3 أيار المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل اليوم الثلثاء كما كان مقرّرًا".

ولفت في خطاب للأمة، إلى أنّ "التحدّي يكمن في منع انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة من البلاد"، معبّرًا عن أمله في أن "يتمّ تخفيف بعض القيود الأسبوع المقبل في المناطق الأقل تضرًّرا، للسماح بالأنشطة الأساسيّة". وركّز على أنّ "حتّى الثالث من أيار، يجب أن يبقى كلّ هندي في العزل. أطلب من جميع الهنود أن نوقف انتشار "كورونا" إلى مناطق أُخرى".

وأشار مودي إلى أنّ "الأمة استفادت بشكل كبير من التباعد الاجتماعي والإغلاق العام. إذا نظرنا إليها من الناحية الاقتصاديّة فحسب، فإنّها تبدو تكلفة باهظة؛ لكن مقابل حياة الهنود لا يوجد وجه للمقارنة".