كوريا الشمالية تطلق مقذوفات جديدة في البحر

أطلقت ​كوريا الشمالية​ الثلاثاء عدة ​صواريخ​ يشتبه أنها صواريخ كروز باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى". وأضافت الهيئة أن ​كوريا الجنوبية​ وأجهزة ​الاستخبارات الأميركية​ تحلل عن كثب المسائل المتعلقة بإطلاق هذه المقذوفات. يأتي إطلاق الطواريخ بعد ما يقرب من 10 أيام، من إعلان كوريا الشمالية اختبار قاذفة صواريخ متعددة كبيرة، وإطلاق صاروخان بالستيان باتجاه بحر اليابان.

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