تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان وارتفاع العدد الكلي إلى 813 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​ "تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 813 حالة، وعدد الوفيات 4".

وأهابت في بيان، بالجميع "التقيّد التام بإجراءات العزل الصحّي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتمّ خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات"، مهيبةً أيضًا بالمواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، والتقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة؛ وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".