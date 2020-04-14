إنخفاض معدل الإصابات اليومي بكورونا في ألمانيا مع تسجيل 2082 حالة و170 وفاة

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية،"ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​ألمانيا​ بواقع 2082 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 125098"، في انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الإرتفاع. وأشارت البيانات إلى أنّ "عدد الوفيات ارتفع 170 حالة، ليصل إلى 2969 وفاة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّه "تمّ تشخيص أكثر من مليون و889 ألف إصابة رسميًّا بـ"كورونا" في 193 دولة ومنطقة منذ ظهور الفيروس في نهاية كانون الأول الماضي في الصين"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى مساء يوم أمس استنادًا إلى مصادر رسميّة. ولفتت إلى أنّ "الفيروس أدّى إلى مقتل ما لا يقلّ عن 117.752 شخصًا في العالم"، مشيرةً إلى أنّ "من بين المصابين، تعافي ما لا يقلّ عن 402 ألف شخص".