الصحة الكويتية: شفاء 26 مصابا بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 176

كشف وزير الصحة ​الكويت​ي باسل الصباح، عن "شفاء 26 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 176 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".