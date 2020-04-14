ابوسليمان: هل يعقل انه الى اليوم لا نعرف من حول الحوالات الى الخارج؟

اشار الخبير الاقتصادي ​وليد ابو سليمان​ الى ان 1 بالمئة من اللبنانيين يملكون 80 الى 90 مليار ​دولار​، واكد انه لا يجوز ان يدفع ​الاغنياء​ والفقراء نفس الثمن في الخسارة. ولفت الى انه على ​الدولة​ متابعة حسابات اي شخص تعاطى الشأن العام واسترجاع ​المال​ المنهوب، واوضح انه منذ تشرين الاول الى اليوم لم نعرف الحوالات التي حصلت الى الخارج، رغم ان الحوالات الكترونية، متسائلا "هل يعقل انه الى اليوم لا نعرف من حول الحوالات الى الخارج؟".

واعتبر ابو سليمان في حديث تلفزيوني، ان الخلل اليوم في ​الدين العام​ وبالفوائد المرتفعة، ولفت الى ان الهندسات مالية فيها ارباح فورية وانية يمكن ان تكون غير مشروعة، ولفت الى انه لا يوجد الا ​صندوق النقد الدولي​ يمدنا بالمساعدات. واشار الى ان ​الليرة​ اليوم يتم تداولها بـ3 الاف ليرة، ومن اليوم للعام 2024 يمكن ان تصل الى 5 او 10 الاف. موضحا ان القدرة الشرائية للمواطنين تآكلت وانخفضت المداخيل، كما ان صندوق نهاية الخدمة تآكل. واعتبر اننا اليوم اقرب الى النموذج الفنزويلي.