سرقة محل لبيع المواد الغذائية في بلدة شامات بجبيل بواسطة الكسر والخلع

إدعى المواطن "ج. ب." لدى مخفر جبيل في ​قوى الأمن الداخلي​ أنّ مجهولًا دخل بواسطة الكسر والخلع إلى محل لبيع المواد الغذائية في بلدة شامات في دكان الضهر، وقام بسرقة محتوياته. وقد باشرت ​القوى الأمنية​ تحقيقاتها.

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