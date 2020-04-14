مصدر للانباء: الحديث عن "الهيركات" لشد انتباه المانحين

توقع مصدر وزاري المزيد من الكلام حول الـ "هيركات" أو القضم التي اعتمدت في بلدان متعثرة، آخرها ​اليونان​، لكنه اكد لـ "الأنباء" الكويتية ان اثارة الغبار حول الاقتطاع من الودائع لشد انتباه المانحين ومن شأنه تحسين "انقشاع" رؤية الدول المعنية لأوضاع ​لبنان​ المالية والاقتصادية المتعثرة.

وستكون الخطة الإنقاذية وسواها على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​ ل​مجلس النواب​ المفترض عقدها بعد ​عيد الفصح​ لدى ​الطوائف المسيحية الشرقية​ الأسبوع المقبل، وستحدد هيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ اليوم الموعد والكيفية التي ستعقد بها الجلسة عن بعد، كما سيعقد ​مجلس الوزراء​ جلسة اليوم برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ لمتابعة الأوضاع الصحية وخطة الإنقاذ المالي و​النفايات​.

