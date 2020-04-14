مصدر للانباء: الحديث عن "الهيركات" لشد انتباه المانحين

توقع مصدر وزاري المزيد من الكلام حول الـ "هيركات" أو القضم التي اعتمدت في بلدان متعثرة، آخرها اليونان، لكنه اكد لـ "الأنباء" الكويتية ان اثارة الغبار حول الاقتطاع من الودائع لشد انتباه المانحين ومن شأنه تحسين "انقشاع" رؤية الدول المعنية لأوضاع لبنان المالية والاقتصادية المتعثرة.
وستكون الخطة الإنقاذية وسواها على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب المفترض عقدها بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية الأسبوع المقبل، وستحدد هيئة مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم الموعد والكيفية التي ستعقد بها الجلسة عن بعد، كما سيعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب لمتابعة الأوضاع الصحية وخطة الإنقاذ المالي والنفايات.
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