سكرية للسياسيين: تجاهلكم أوصل الواقع الاستشفائي الى أزمة

رأى رئيس الهيئة الصحية "​الصحة​ ...حق وكرامة " الدكتور ​اسماعيل سكرية​ ان "ما وصلت اليه أوضاع القطاع الاستشفائي الخاص صعبة وتهدد استمرارية بعض المستشفيات كما نسمع وتنتقص من قدرة بعضها الاخر، لكن المستغرب ان ينطلق السباق السياسي الحريص على المستشفيات وصحة المواطن ما يفرض علينا التساؤل، أين كانت مواقف هؤلاء واين كان نواب الامة المتعاقبون من تحذيراتنا المتكررة الموثقة التي ترجمت اسئلة نيابية واستجوابات حكومية، ومنذ 23 عاما، من حتمية انهيار ​القطاع الصحي​ الاستشفائي اذا ما استمر بنهجه الاستهلاكي المجنون المتفلت من اي رقابة والتي ظهرت ملامحها منذ سنوات قبل الانهيار الاقتصادي".

اضاف في بيان اليوم، "لهؤلاء نقول، صمتكم وتجاهلكم أوصل الواقع الاستشفائي الى أزمة يصعب حلها في دولة مفلسة. والى ​المستشفيات الخاصة​ نقول، انتهت مرحلة التشاطر والتلاعب، و​التفتيش المركزي​ خير شاهد على كل الامور".