دياب بحث مع نقيبَي المهندسين في بيروت وطرابلس بتعذر إجراء الانتخابات النقابية

إلتقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​ في السراي الحكومي، نقيب المهندسين في ​بيروت​ ​جاد تابت​ ونقيب المهندسين في ​طرابلس​ ​بسام زيادة​، بحضور مستشارَي دياب خضر طالب وخالد عكاري. وتمّ البحث في مسألة تعذّر إجراء ​الانتخابات النقابية​ في ظلّ التعبئة العامة. إضغط للمزيد

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