دياب بحث مع نقيبَي المهندسين في بيروت وطرابلس بتعذر إجراء الانتخابات النقابية

إلتقى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت ونقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة، بحضور مستشارَي دياب خضر طالب وخالد عكاري. وتمّ البحث في مسألة تعذّر إجراء الانتخابات النقابية في ظلّ التعبئة العامة.
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