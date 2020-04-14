بلدية الشويفات تدعو للإفراج عن أموالها ومستحقاتها كاملة

اشار المكتب الإعلامي في بلدية ​مدينة الشويفات​ في بيان، الى انه "بعد مطالبات عدة بالإفراج عن أموال بلدية مدينة الشويفات، وفي ظل ظهور جائحة ​كورونا​ المستجدة وما تبعها من ارتدادات سلبية على الأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والصحية، التي يمرّ فيها الوطن بشكل عام ومدينة الشويفات وأهاليها بشكل خاص، نتيجة قرار السلطات الرسمية بالتعبئة العامة و​الحجر المنزلي​ للوقاية والحد من انتشار الوباء. بناء على ما تقدّم، تؤكد ​البلدية​ أنّه بات من الضروري الإفراج على عن مستحقاتها كي يتسنى لها مساندة المواطنين في هذا الظرف العصيب".

اضاف البيان "كما تناشد البلدية المعنيين في ​الدولة​ من رؤساء ووزراء مختصّين ونوّاب ومسؤولين، مساندتها ودعم مطلبها المحق بالإفراج عن مستحقاتها لضمان الإستمرارية في العمل وتأدية واجبها تجاه مواطنيها".