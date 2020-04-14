بلدية الشويفات تدعو للإفراج عن أموالها ومستحقاتها كاملة

اشار المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات في بيان، الى انه "بعد مطالبات عدة بالإفراج عن أموال بلدية مدينة الشويفات، وفي ظل ظهور جائحة كورونا المستجدة وما تبعها من ارتدادات سلبية على الأوضاع المعيشية والإقتصادية والإجتماعية والصحية، التي يمرّ فيها الوطن بشكل عام ومدينة الشويفات وأهاليها بشكل خاص، نتيجة قرار السلطات الرسمية بالتعبئة العامة والحجر المنزلي للوقاية والحد من انتشار الوباء. بناء على ما تقدّم، تؤكد البلدية أنّه بات من الضروري الإفراج على عن مستحقاتها كي يتسنى لها مساندة المواطنين في هذا الظرف العصيب".
اضاف البيان "كما تناشد البلدية المعنيين في الدولة من رؤساء ووزراء مختصّين ونوّاب ومسؤولين، مساندتها ودعم مطلبها المحق بالإفراج عن مستحقاتها لضمان الإستمرارية في العمل وتأدية واجبها تجاه مواطنيها".
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