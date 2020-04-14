اجتماع أمني في السراي للتدوال بنتائج التدابير الأمنية خلال التعبئة العامة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ صباحاً في ​السراي الحكومي​ اجتماعا أمنيا، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​، مدير عام ​امن الدولة​ اللواء طوني صليبا،مدير المخابرات العميد الركن طوني منصور ومستشار رئيس ​الحكومة​ الاستاذ ​خضر طالب​.

إضغط للمزيد

وتم التداول بنتائج التدابير الامنية خلال التعبئة العامة وضرورة الاستمرار بها، والتشدد حيث تدعو الحاجة، كما تم البحث بموضوع ​الوقود​ المغشوش وأهمية ضبط الوضع الامني على الحدود لإحباط محاولات التهريب.