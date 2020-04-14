شارك رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في اجتماع لجنة التدابير العسكرية، صباح اليوم في ​السرايا الحكومية​، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ​زينة عكر​، ​وزير المالية​ غازي وزنه، وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​، المدير العام للقصر الجمهوري الدكتور ​انطوان شقير​، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​، المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام ل​امن الدولة​ اللواء انطوان صليبا، والعميدين ​بولس مطر​ ويوسف الخوري حنا. وتم البحث في الاجراءات المتعلقة بالتدبير رقم 3 وأخذ رأي الاجهزة العسكرية و​وزارة المالية​ بهذا الخصوص. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التدابير العسكرية بحثت في حضور دياب في اجراءات التدبير رقم 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.