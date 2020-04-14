هارون: اقترحنا إعطاء المستشفيات سلفات عن الفواتير المتأخرة التي تبلغ 600 مليون ليرة

لفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في موضوع عدم حصول المستشفيات على مستحقّاتها من الدولة، إلى "أنّنا اقترحنا إعطاء المستشفيات سلفات عن الفواتير المتأخّرة المستحقّة الّتي تبلغ 600 مليون ليرة لبنانيّة".
وأكّدت في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "هناك عدد من المستشفيات على طريق الإقفال، منها "مستشفى سيدة لبنان" الّتي توظّف 350 شخصًا وفيها 160 سرير"، مركّزًا على "أنّنا إذا بقينا في الوضع نفسه، فسيكون مصير القطاع كغيره من القطاعات. هناك أكثر من 10 مستشفيات مهدّدة بالإقفال، وهذه المستشفيات لا تدفع الرواتب أو تدفع جزءًا منها، ولا يمكنها شراء مستلزمات طبية أو القيام بمهمّتها بطريقة سليمة".
وأوضح هارون "أنّنا خفّفنا الكثير من استقبال المرضى، إذ انّ المستشفيات خفّضت عدد المرضى الّذين تستقبلهم إلى حدود الـ75 بالمئة، احترازيًّا من فيروس "كورونا" المستجد".
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