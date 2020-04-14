أفاد مراسل "الخليج 365" في زحلة، بأنّ "وزير الزراعة عباس مرتضى يجول في هذه الأثناء في سوق الخضار في بلدة الفرزل، يرافقه مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، للتأكّد من صحّة الأسعار".
ولفت إلى أنّ "مرتضى أعطى توجيهاته إلى أصحاب المحلات بضرورة عدم التلاعب ورفع الأسعار الخضار والفاكهة، وأوضح أنّه ستكون هناك إجراءات قاسية بحقّ المخالفين، تصل إلى حدّ ختم المحل بالشمع الأحمر". وذكر أنّ "مرتضى سيزور أيضًا سوق الخضار في منطقة قب الياس".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مرتضى يجول في سوق الخضار بالفرزل وأعطى توجيهاته بضرورة عدم التلاعب ورفع الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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