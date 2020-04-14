النشرة: مرتضى يجول في سوق الخضار بالفرزل وأعطى توجيهاته بضرورة عدم التلاعب ورفع الأسعار

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة، بأنّ "وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ يجول في هذه الأثناء في سوق الخضار في بلدة ​الفرزل​، يرافقه مدير عام ​وزارة الزراعة​ ​لويس لحود​، ومدير عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ ​عليا عباس​، للتأكّد من صحّة الأسعار".

ولفت إلى أنّ "مرتضى أعطى توجيهاته إلى أصحاب المحلات بضرورة عدم التلاعب ورفع الأسعار الخضار و​الفاكهة​، وأوضح أنّه ستكون هناك إجراءات قاسية بحقّ المخالفين، تصل إلى حدّ ختم المحل بالشمع الأحمر". وذكر أنّ "مرتضى سيزور أيضًا سوق الخضار في منطقة ​قب الياس​".