تعاونية موطفي الدولة: تأجيل استقبال طلبات منح التعليم

أعلنت المديرية العامة ل​تعاونية موظفي الدولة​ في بيان "تأجيل البدء باستقبال طلبات منح التعليم ​العام الدراسي​ 2019/ 2020 من 15 نيسان إلى حين انتهاء الأسباب الاستثنائية وانتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وحرصا منها على سلامة المستفيدين من تقديماتها".

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