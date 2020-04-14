سكاف: لا نزال نعيش بأجواء الحرب الأهلية⁩ التي انتهت منذ ٣٠ سنة

رأت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أننا لا نزال نعيش بأجواء الحرب الأهلية⁩ التي انتهت منذ ٣٠ سنة. واشارت سكاف في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "امراء الحرب هم نفسهم الطبقة السياسية اليوم، والعقلية الطائفية والمذهبية ما تزال هي نفسها، و​الدولة​ منهارة، و​الوضع الاقتصادي​ يشهد اسوأ أزماته في ​تاريخ لبنان​". اضافت قائلة "نذكرها كي لا تعاد، ولكن لا قبل بد من أن نخرج منها“. إضغط للمزيد

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