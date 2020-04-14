بيرني ساندرز يؤيد ترشيح بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية

(رويترز) - قال بيرني ساندرز الذي كان ينافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الاثنين إنه يؤيد حملة جو بايدن لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.
وقال ساندرز في بث عبر الإنترنت مع بايدن "إنني أؤيدك" ودعا كل الأمريكيين لدعم ترشيح بايدن.
كان ساندرز قد علق حملته يوم الأربعاء ممهدا الطريق أمام نائب الرئيس السابق بايدن ليكون المرشح لمواجهة الرئيس الجمهوري في الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
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