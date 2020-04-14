دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الصين: لا يوجد تمييز ضد "أشقاءنا الأفارقة"

بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الاثنين إنه ليس هناك تمييز في المعاملة يستهدف "الأشقاء الأفارقة" في البلاد ورفضت الاتهامات الأمريكية بإساءة معاملة الأفارقة في قوانغتشو ووصفتها بأنها محاولة للإضرار بعلاقة بكين بالدول الأفريقية.

وأدلى تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية بتلك التصريحات في إفادة يومية ردا على اتهامات من الحكومة الأمريكية بأن السلطات في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين تتخذ إجراءات تستهدف الأفارقة بشكل خاص في المدينة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)