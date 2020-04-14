شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة قطرية :4800 بلاغ شهريا بسبب شكاوى العنف ضد المرأة فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة بى بى سى البريطانية الضوء على قصة عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة فى بريطانيا، والتى وجهت انتقادات حادة لأوضاع المرأة فى قطر خلال الأسابيع الماضية، حيث أشارت إلى المقابلة التى نشرتها صحيفة الصنداى تايمز مع عائشة، كما تناولت بعض ردود الفعل القطرية الغاضبة تجاه تصريحاتها.

نقلت البى بى سى عن عائشة قولها: "لا ألوم عائلتى على كل ما حدث لى لكن ألوم السلطات التى لم توفر أبسط أنظمة حماية حقوق المرأة، هربت كى أكون حرة لكن حتى وأنا هنا أشعر بالخوف منهم، أتمنى أن تقود قصتى للإصلاح فى قطر".

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‏قالت "عائشة"، :"أن البلاغات التي تصل إلى مركز أمان وفق ما صرح به المركز هو 160 بلاغا فى اليوم "هذا لو صح الرقم"، وهذا يعني أن مجموع البلاغات شهريا يصل إلى 4800 بلاغ"

وذكرت القناة البريطانية أن عائشة هى الإبنة الصغرى لضابط كبير فى الجيش القطرى وينتمى إلى قبيلة كبيرة، وأنها كانت تعد للزواج من رجل متشدد، حيث أشارت إلى عنوان المقابلة فى جريدة الصنداى تايمز وهو "ابنة عائلة قطرية ثرية تعيش فى خوف مستمر من الخطف".

وبثت البى بى سى جزءً من تسجيلات الفيديو التى نشرتها الناشطة القطرية عبر حسابها على شبكة تويتر، والتى ردت فيها على الانتقادات الموجهة لها من بعض القطريين، وأوضحت أن النظام القطرى يتعامل مع المؤسسات وأنها تطالب فقط بالإصلاح داخل قطر.