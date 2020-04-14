شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحظر التجوال يوم "شم النسيم" لمنع تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر تجول كامل يوم شم النسيم الموافق 20 إبريل القادم، منعا لتجمعات المواطنين ليأتي اتساقا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال زيدان في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن ثقافة المصريين في مثل هذا اليوم يكون التجمع والتنزه في الحدائق والمتنزهات؛ مما يستوجب فرض حظر تجول علي مدار اليوم لمنع أي مواطن النزول من بيته أو زيارة ذويه من أجل الاحتفال معهم، فينقلب الأمر إلي كارثة كبيرة.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحظر المطلوب يأتي حفاظا علي أرواح المواطنين وتقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتي لا تمثل عبء علي الدولة في مواجهة الفيروس، وبما يحقق سيطرة كاملة علي الموقف لاسيما وأن بعض المواطنين قد تكون لديها جاهزية الخروج في مثل هذا اليوم والقيام برحلاتها السنوية.

وفي السياق ذاته، شدد النائب أحمد زيدان علي ضرورة إلتزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى ومساندة الدولة المصرية في مواجهتها لفيروس كورونا.