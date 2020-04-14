انقطاع المياه عن عدة مناطق في بورسعيد والمحافظة: "مناورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي: شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمحافظة خاصة الأدوار العلا. وأعلنت المحافظة، أنه تقرر عمل مناورة بمحطة مياه بورسعيد لتنفيذ المرحلة الأولى من ربط خط طرد الوحدة الأولى الجاري إنشائها حاليا بخطوط الطرد القائمة، ما يستدعي تخفيف الضغوط. وأشارت محافظة بورسعيد، إلى أن ذلك سيستمر لقرابة الـ3 ساعات حتى ضهر اليوم، مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار تطوير ورفع كفاءة كافة مرافق المحافظة، لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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