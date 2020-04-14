ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بفيروس كورونا و170 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (أ ش أ):
أعلنت ألمانيا تسجيل 2082 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 125 ألفا و98 إصابة، في رابع انخفاض لعدد الحالات الجديدة، بعد 4 أيام من ارتفاعها.
وأشارت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفقا لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 170 ليصل إلى 2969، بينما بلغ عدد المتعافين من المرض 68200 شخص.
كانت ألمانيا أعلنت أمس الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 123 ألفا و16 حالة والوفيات إلى 2799 حالة.
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