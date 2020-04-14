بدء إمتحان الفلسفة التجريبي إلكترونيا لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الفلسفة والمنطق التجريبي الكترونيا، لطلاب أولى ثانوي من المنزل عن طريق أجهزة التابلت.

ويعد الامتحان تدريبا للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، و ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.