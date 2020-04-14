الهند تسجل ألف إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت الهند تسجيل 1211 إصابة جديدة و31 وفاة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الإغلاق العام في البلاد حتى 3 مايو المقبل؛ لمواجهة انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس الاثنين، ارتفاع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) بين مواطنيها إلى 308 حالات، كما ارتفعت نسب الإصابات إلى 9152 حالة.​