كان من المفترض استخدامها في إجلاء مواطنين فرنسيين إلى باريس..طائرة فرنسية تتعرض لإطلاق نار في الكونغو

تعرضت طائرة مدنية فرنسية لإطلاق نار في الكونغو برازافيل، اليوم الأحد، بينما ما زالت تفاصيل الحادث غير معروفة حتى الآن.

وقالت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية إن طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، تعرضت لطلقات نارية، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مطار "بوانت نوار" بالكونغو برازافيل، وأن تفاصيل الحادث مازالت غير معروفة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة المستهدفة من طراز "إيرباص A330"، مشيرة إلى أنه كان من المفترض استخدامها في إجلاء مواطنين فرنسيين إلى باريس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إن "الطائرة كانت قادمة من باريس وأنها تعرضت لإطلاق نار في المطار الذي هبطت فيه، بينما عبرت إدارة المطار عن أسفها العميق لوقوع هذا الحادث.