الهند تمدد حالة الإغلاق العام وإصابات كورونا تتجاوز 10 آلاف

مددت الهند، اليوم الثلاثاء، حتى الثالث من مايو إجراءات العزل العام على مستوى البلاد لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة بينما تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 10000 حالة رغم إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع.
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في خطاب للأمة بثه التلفزيون، إن التحدي يكمن في منع انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة من البلاد، لكنه عبر عن أمله في أن يتم تخفيف بعض القيود الأسبوع المقبل في المناطق الأقل تضرراً للسماح بالأنشطة الأساسية.
وقال "حتى الثالث من مايو، يجب كل هندي إلى البقاء في العزل، أطلب من جميع الهنود أن نوقف انتشار فيروس كورونا إلى مناطق أخرى".
وتحدث مودي في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث البيانات الحكومية، أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 10363 بالإضافة إلى 339 حالة وفاة.
ومن المقرر أن تتخذ باكستان المجاورة أيضاً قراراً بشأن إجراءات العزل العام المقرر أن تنتهي غداً الأربعاء.
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