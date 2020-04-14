قتلى وجرحى في انفجار بإدلب

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب تسعة آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة ادلب بشمال سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة ادلب ،طلب عدم ذكر اسمه إن عبوة ناسفة وضعت في سيارة قاض شرعي وسط مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة ادلب.

وأضاف المصدر أن العبوة كانت شديدة الانفجار ما أدى إلى تضرر الكثير من المباني والسيارات الموجودة في المنطقة جراء الانفجار.

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وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في المدينة بدأت في حملة دهم ومراجعة كاميرات التصوير في الشوارع بحثاً عن واضعي العبوة في سيارة المسؤول.

وتشهد مدينة ادلب تفجيرات متكررة.