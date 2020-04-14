تايلاند تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سجلت تايلاند، اليوم الثلاثاء، 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة لسائقة حافلة تبلغ من العمر 52 عاماً في العاصمة بانكوك.
وقال تاوسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، إن 27 من الحالات الجديدة لها صلة بحالات سابقة وإن أربع حالات ليس لها صلة بحالات قديمة في حين ينتظر شخصان نتائج عملية التتبع لمعرفة كيفية إصابتهما بالعدوى.
ويخضع مواطن تايلاندي أظهرت الفحوصات إصابته بالفيروس اليوم لحجر صحي بعد أن سافر إلى إقليم سولاويسي في إندونيسيا الشهر الماضي.
ومنذ تصاعد انتشار الوباء في يناير سجلت تايلاند 2613 حالة إصابة في المجمل بالإضافة إلى 41 حالة وفاة في حين تعافى 1405 وعادوا إلى منازلهم.
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