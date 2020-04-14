ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا و170 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2082 حالة ليصل العدد إلى 125098، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 ليصل إلى 2969.