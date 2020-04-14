العراق: خطة طوارئ لمدة 3 أشهر للسيطرة على كورونا

كشف نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة البرلمانية ضد فيروس كورونا في العراق حسن الكعبي عن وضع خطة طوارئ في العراق لثلاثة أشهر للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال الكعبي لصحيفة "الصباح" الرسمية اليوم الثلاثاء تم "وضـع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس كورونا لأن العراق ما زال في دائرة الخطر".

وأضاف أن "خطة الطوارئ تتضمن تقليل تـجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة الـقانون لأن العراق يقع حالياً في دائرة الخطر وأن الحديث عـن الـتخفـيـف أو الـتقـليل مـن خطورة هـذا الوبـاء غير حقيقي وغـيـر دقـيق".

ودعا "السلطات الأمنية والعسكرية الى محاسبة المواطنين على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات وفرض سلطة القانون وألا يترك الامر للمواطنين وتقليل تجمعاتهم في المناطق الشعبية".

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وقال إن "جميع المؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات الآلاف مــن في دول لديـهـا القدرات المالية والـصحية والبيئية أفضل مما موجود في العراق، إلا أنها انتبهت واستسلمت أمام انتشار هذا الفيروس".

واضاف ان العلاج الذي يمكنه القضاء على هذا الوباء الذي أصاب كل دول العالم "غـير متوفر لغاية الآن، ولا توجد فرصة لتوفره في الأشهر المقبلة حسب التقارير الدولية ونخشى من تفشي الفيروس في جميع المحافظات بعد أن رأينا الكثير مـن الدول قد انهارت أمامه كأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا التي تعد الأولى في نظامها الصحي".

وكشف الكعبي أن العراق "لايزال يعاني من قلة اجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين بفيروس كورونا اذ توجد هناك 4 أجهزة في عموم البلاد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ 40 مليون نسمة".

واكد أن "أمامنا مشكلات وتحديات كبيرة".