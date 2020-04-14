كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء عدة صواريخ يشتبه أنها صواريخ كروز (صواريخ جوالة) باتجاه بحر اليابان أو بحر الشرق، كما أكد الجيش الكوري الجنوبي.

وأعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان "أطلقت كوريا الشمالية عدة مقذوفات نشتبه أنها صواريخ كروز قصيرة المدى".

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