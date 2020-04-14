وفاة 32 شخصاً في أعاصير وعواصف اجتاحت جنوب الولايات المتحدة

لقي 32 شخصاً على الأقل حتفهم بعد أن اجتاحت الأعاصير والعواصف جنوب الولايات المتحدة حتى صباح الاثنين، مما ألحق أضراراً بمئات المنازل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق.
وقال مسؤولون محليون وتقارير إعلامية أن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في ولاية ميسيسبي وتسعة آخرون في ولاية ساوث كارولينا وثمانية أشخاص في ولاية جورجيا واثنين في تينيسي وواحد في كل من نورث كارولينا وأركانسو.
ووقع الدمار أثناء عطلة عيد الفصح فيما تبذل البلاد جهودا مستميتة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأدت الأعاصير إلى سقوط مئات الأشجار وخطوط الكهرباء بمناطق واسعة في الولايات. في جورجيا اقتلع منزل من أساساته ليسقط على الطريق بحسب مشاهد تم مشاركتها على وسائل الاعلام المحلي.
في مسيسيبي أكدت وكالة إدارة الطوارئ حصيلة القتلى مع تعرض 200 منزل تقريبا لأضرار أو دمار، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 72 ألف شخص.
كما لقي خمسة أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة موراي في شمالي جورجيا ، وتوفي شخص آخر في مقاطعة أوكوني بشمال غرب جورجيا بحسب تقارير إعلامية محلية.
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