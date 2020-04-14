الصين.. لا وفيات بكورونا ورصد 89 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة الصينية اليوم الثلاثاء إنها لم تسجل أي وفاة أمسفيما رصدت 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.
ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس.
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