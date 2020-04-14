شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 2082 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بواقع 2082 حالةً ليصل العدد إلى 125098 حالةً، في رابع انخفاض في عدد الحالات الجديدة بعد أربعة أيام من الارتفاع.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع 170 شخصًا ليصل إلى 2969 متوفى.