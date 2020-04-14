شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في ليبيا إلى 26 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 66 عامًا. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في ليبيا اليوم إلى 26 شخصًا، بينما تعافت تسع حالات.

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