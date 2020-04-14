شكرا لقرائتكم خبر عن الإغلاق العام في الهند يستمر حتى 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا. وقال مودي في كلمة للشعب الهندي اليوم "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا"

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