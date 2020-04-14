الرافدين يدعو بعض الدوائر لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويا

طالب مصرف الرافدين، الثلاثاء، بعض دوائر الدولة لاستلام رواتبها للشهر الحالي الكترونيا وليس يدويا. ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه "بعض مدراء حسابات دوائر الدولة الإسراع في تفعيل بطاقات الماستر كارد واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان الحالي الكترونيا وليس يدويا ". Advertisements وأضاف المصرف ان "على مدراء الدوائر مخاطبة الإدارة العامة للمصرف والايعاز باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل بطاقات الماستر كارد خصوصا في ظل الأوضاع البلد التي يعيشها حاليا جراء فيروس كورونا وضرورة مغادرة النقد اليدوي والتعامل بالنظام الالكتروني لصرف الراتب". يذكر ان المصارف سعت خلال السنوات الماضية الى تفعيل العمل ببطاقات الدفع الالكتروني للموظفين من اجل مواكبة العمل المصرفي اسوة بباقي دول العالم.

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