الصحة: لا سقف زمني لانتهاء كورونا وهذا ما نوصي به المتعافين من الفايروس

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ المعتمدة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ العالمية ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ خمسين في المئة. ﻓﻲ حين أﻛﺪت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻘﻒ لانتهاء اﻟﻮﺑﺎء. وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﺈنﱠ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﻳﻮم أﻣﺲ اﻷول ﺑﻠﻐﺖ 640 ﺣﺎﻟﺔ. وﺟﺪدت الوزارة وﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن المتحدث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﺒﺪر، ﻗﻮﻟﻬﺎ إنﱠ "وﺿﻊ اﻟﻌﺮاق ﺟﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﴼ ﺑﺎﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ". وأﻛﺪ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ صحيفة اﻟﺼﺒﺎح الرسمية أنﱠ "اﻟﻮزارة تهمل ﺟﺎﻫﺪة ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت واﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ"، مشيرا الى انه "ﺣﺘﻰ اﻵن ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻘﻒ زﻣﻨﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮﺑﺎء.. ﻓﻬﺬا المرض ﺟﺪﻳﺪ وﺳﺮﻳﻊ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ان دولا ﻋﻈﻤﻰ ﺑﻨﻈﻢ ﺻﺤﻴﱠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ووﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺮ، تعلني من ارباك ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا المرض". Advertisements فيما اﻛﺪ ﻣﺴﺆول وﺣﺪة اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺎس اﻟﺪﻫﻠﻜﻲ، "ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ المصاب ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻦ ﻳﻨﺸﺮ اﻟﻌﺪوى ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻔﺎء. واوﺿﺢ لصحيفة الصباح ان "اﻏﻠﺐ المصابين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺎﺛﻠﻮن ﻟﻠﺸﻔﺎء ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﻢ ﺑﻌﺪة إﺟﺮاءات، أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺤﺠﺮ لمدة ﺷﻬﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ واﻟﻜﻔﻮف ﻟﻪ وﻷﺳﺮﺗﻪ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺤﻮل ﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ واﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ واﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة، وﺗﻌﻘﻴﻢ اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت وﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺨﺺ المصاب".

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