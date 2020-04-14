خلية الازمة البرلمانية: خطة الطوارئ لمواجهة كورونا تستمر لثلاثة اشهر

ﻛﺸﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية، ﻋﻦ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أنﱠ اﻟﻌﺮاق ﻣﺎ زال ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ. وﻗﺎل اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ صحيفة اﻟﺼﺒﺎح إنﱠ "خطة اﻟﻄﻮارئ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت المواطنين ﻓﻲ المناطق اﻟﺸﻌﺒﻴﱠﺔ ﺑﻔﺮض اﻷﻣﻦ وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن"، لافتا الى ان "العراق ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، واﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻏﻴﺮ دﻗﻴﻖ". وأﺿﺎف ان "اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ والمصابين، إذ ﺗﻮﺟﺪ 4 أﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺒﻠﺪ وﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن المقدر بـ40 ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ". Advertisements وﺗﻄﺮق اﻟﻜﻌﺒﻲ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق اﻟﻘﻨﺎة ﺧﺎص اﻟﺬي ﻳﻌﺪﱡ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ الناحيتين اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﱠﺔ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﱠﺔ، مشيرا الى ان "ﺗﻠﻚ المناطق ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺷﻌﺒﻴﱠﺔ وﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ذوو اﻟﺪﺧﻞ المتوسط أو اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ وﻗﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ". وتابع "ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم أﺑﻨﺎء ﻫﺬه المنطقة ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال، رﻏﻢ ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻨﻴﱠﺔ ﻣﻦ ﺟﻴﺶ وﺷﺮﻃﺔ؛ إﻻ أنﱠ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻛﺎﻧﺎ قليلين".

يتبع..

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