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89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

أكدت وزارة الصحة الصينية اليوم أنها سجلت أمس 89 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 108 حالات في اليوم السابق.

 

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وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في اليوم السابق.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

 

وبذلك ارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة أمس

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