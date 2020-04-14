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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تصدق على إجراء تجارب سريرية على لقاحين مضادين لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
صدقت الصين، الثلاثاء، على إجراء تجارب سريرية على لقاحين مضادين لفيروس كورونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات في بيانها اليومي، إنه تم تسجيل 89 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلن بر الصين الرئيسي، الأحد، تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بكورونا بزيادة 9 حالات على اليوم السابق.
وتمثل الحصيلة الجديدة أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ أكثر من خمسة أسابيع، وسط استمرار الزيادة في المرضى الذين يصلون إلى البلاد من الخارج.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الإثنين، إن البر الرئيسي أعلن عن 98 حالة إصابة جديدة واردة من الخارج في ارتفاع قياسي، إضافة إلى 61 حالة أخرى لمرضى لم تظهر عليهم أعراض.
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