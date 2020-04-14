الهند تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 8988 والوفيات إلى 339 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الهند، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 8988 حالة، وفقا آخر الإحصائيات.



وقالت السلطات الهندية إن حالات الوفاة ارتفعت إلى 339 حالة.

وابتدعت الشرطة الهندية طريقة جديدة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق التي فرضها تفشي الفيروس، وأجبرتهم على كتابة عبارة "أنا آسف" 500 مرة.

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وأوقفت الشرطة المخالفين أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش، وهي مدينة عند سفح جبال هيمالايا، اختارتها فرقة "بيتلز" لتمضية فترة استراحة روحانية في أحد الأديرة البوذية عام 1968.

وقال مسؤول الشرطة المحلية فينود شارما إن القوات أجبرت المخالفين، بعد إلقاء القبض عليهم، على كتابة "لم ألتزم تدابير الإغلاق، أنا آسف".

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس/آذار الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

ومن المتوقع أن يمدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إجراءات العزل التي حددت في البداية بـ3 أسابيع، المفروضة على بلاده التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لمدة أسبوعين.