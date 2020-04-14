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تايلاند تسجل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

تايلاند تسجل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تايلاند، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ويواصل فيروس كورونا اجتياح دول العالم وإسقاط المزيد من الضحايا، وسط محاولات الحكومات المستميتة لكبح جماحه بمختلف الطرق، ومضاعفة جهودها للسيطرة عليه.

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وكانت الحكومة في تايلاند قد أعلنت تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، الأحد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2551، إضافة إلى 3 وفيات أخرى تضاف إلى 35 سابقة.

 

 

وقال تاويسين ويسانويوتين، وهو متحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، إن رجلين تايلانديين بعمر 74 و44 عاما وامرأة عمرها 65 عاما توفوا.

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