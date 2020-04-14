الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرتين تركيتين جنوب طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين بدون طيار بمناطق جنوب وجنوب غربي العاصمة طرابلس.



وأوضحت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، أن منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة تصدت لطائرة أقلعت من مطار معيتيقة وأسقطتها جنوب العاصمة طرابلس.

وقال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات أجدابيا: "إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت الطائرة فور محاولتها الإغارة على تمركزات الجيش في منطقة الأحياء البرية جنوب العاصمة".

وأضاف الصابر، في تصريحات وفقا، لـ"العين الاخبارية"، أن الطائرة الثانية سقطت غرب قاعدة الوطية العسكرية جنوب غربي طرابلس.

وأشار إلى أن القوات تمكنت في عملية نوعية من أسر 7 عناصر من المرتزقة السوريين الموجودين في محور بوسليم.

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وفي وقت سابق، استهدف الطيران التركي المسير سيارتي إسعاف قرب مدينة بن وليد الليبية، وسط أنباء أولية عن مقتل السائقين.

وقال شهود عيان، لمراسل "العين الإخبارية"، الأحد الماضي، إن الطائرة التركية المسيرة استهدفت بالقصف الصاروخي سيارتي إسعاف وعناصر طبية مساعدة كانت على متنها.

وأفاد شهود عيان بأنها المرة الخامسة التي يقوم فيها الطيران التركي المسير باستهداف مدينة بني وليد وسط ليبيا (180 كيلو جنوب غربي طرابلس)، ما أسفر عن وقوع ضحايا.

والأسبوع الماضي، كثفت مليشيات السراج هجومها بالطائرات التركية المسيرة على مدينة بني وليد، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين.

كما قصفت الطائرات التركية المسيرة مساعدات طبية وغذائية تتعلق بمكافحة وباء كورونا داخل مدينة ترهونة (90 كم جنوب العاصمة).

ويستمر الجيش الليبي في مواجهة التنظيمات المتطرفة المدعومة من تركيا وقطر على مختلف البلاد من وسطها إلى غربها، حيت استطاع في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، تحرير سرت والمناطق المجاورة لها وانتقل بالمواجهات باتجاه مصراتة.