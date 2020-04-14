الجيش الليبي يلقي القبض على 7 مرتزقة سوريين بمحور بوسليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، الثلاثاء، إلقاء القبض على ٧ مرتزقة سوريين في عملية نوعية بمحور بوسليم بالعاصمة طرابلس.



وقالت الشعبة، في بيان، إن القوات المسلحة متمثلة بالكتيبتين 128 و116 ألقت القبض على 7 من المرتزقة السوريين في عملية نوعية في محور بوسليم.

ومن جانبه، أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن القوات حققت تقدما كبيرا في محور بوسليم، حيث وصلت إلى منطقة الشعبية.

وقال المحجوب، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات المرتزقة السوريين تتلقى خسائر فادحة بمحور عين زارة، حيت تجاوز عدد قتلاهم 13 عنصرا، ما زالت قوات الجيش تحتفظ بجثثهم.

Advertisements

وتوعد المحجوب مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، بالهزيمة المنكرة في القريب العاجل فوق الأرض الليبية.

وأضاف أن سلاح الجو شن سلسلة غارات عنيفة على مواقع المليشيات المتطرفة في منطقة "شكشوك" بالقرب من مدينة جادو غربي البلاد.

وتابع أن سلاح الجو قصف أرتالا عسكرية في مناطق شكشوك ورتلا في شمال الوطية وضربات موجعة مستمرة بعد أن تم دك قاعدة معيتيقة التركية بنحو 60 صاروخا.

وشدد المحجوب على أن القوات المسلحة ماضية في دحرها لمشروع تركيا الاستعماري الذي كشر اليوم عن أنيابه بقصفه الجوي المسير والبحري.

ونفذ المرتزقة السوريون المدعومون بالطيران التركي المسير وفرقاطة عسكرية تركية قصف مدينتي صرمان وصبراتة الليبيتين الإثنين، كما أفرجوا عن عدد من الإرهابيين من عناصر وقيادات تنظيم داعش ومجلس شورى بنغازي الإرهابيين من سجون المدينة وظهر عدد من الإرهابيين والمطلوبين في الهجوم.

وارتكب هؤلاء المجرمون فور دخول المدينة سلسلة من الجرائم؛ أهمها إعدامات ميدانية ضد عناصر الجيش والأمن، ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.