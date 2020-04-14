شكرا لقرائتكم رغم كورونا والانتقادات.. حملة ترمب تحصل على تبرعات قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على الرغم من الانتقادات الإعلامية الضخمة لاستجابة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب تجاه وباء فيروس كورونا، فإن شعبية الرئيس ترمب في تصاعد، كما أن تمويل حملته الانتخابية وصل إلى أرقام قياسية جديدة.

ويتسابق الديمقراطيون لتحقيق مكاسب سياسية جراء فيروس كورونا ضد الرئيس ترمب، متهمين الرئيس ببطء الاستجابة للتعامل مع الفيروس رغم التحذيرات المبكرة، وهو ما أدى إلى تدمير الاقتصاد وخسارة آلاف الأرواح.

لكن الرئيس ترمب رد على المشككين في تعامل إدارته مع الفيروس قائلا "لقد علقت جميع الرحلات مع الصين في أوقات مبكرة جدا حتى إن نائب الرئيس السابق جو بايدن اتهمه بالمبالغة في ردود الفعل تجاه الفيروس".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقال ترمب في المؤتمر الصحافي، ردا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times: "هل تودون مني إغلاق البلاد دون وجود أي إصابة أو وفاة هذا جنون".

Advertisements

أموال ضخمة تجنيها حملة ترمب

ولم تؤثر هذه التقارير على آراء الناخبين، واجتذبت حملة إعادة انتخاب الرئيس ترمب تبرعات ضخمة أخرى على الرغم من آثار الفيروس التاجي على الاقتصاد والحملات التقليدية الديمقراطية.

وجمعت حملة ترمب واللجنة الوطنية الجمهورية أكثر من 212 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020، وفقًا للحملة. لقد جمعوا أكثر من 63 مليون دولار في مارس، وهو انخفاض من 86 مليون دولار تم جمعها في فبراير، ولكن لا يزال ثاني أفضل شهر للحملة على الإطلاق، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن إكزامينر" The Washington Examiner.

وتمتلك حملة ترمب والـ RNC أكثر من 240 مليون دولار نقدًا في متناول اليد.

وقالت رونا مكدانيل، رئيسة مجلس قيادة الحزب الجمهوري، في بيان: "أظهر التزام الرئيس ترمب الذي لا يتزعزع تجاه الشعب الأميركي مراراً وتكراراً أنه الرئيس الذي نحتاجه لقيادة بلدنا خلال هذه الأزمة، ومن الواضح أن الناخبين يستجيبون لقيادته الجريئة.. لا يزال حماس الرئيس ترمب وحزبنا قوياً، وما زلنا ننتقل إلى الانتخابات في شهر نوفمبر بحماس كبير".

ولم يصدر الديمقراطيون حتى الآن أرقام التبرعات لحملتهم لجمع التبرعات لشهر مارس. في نهاية فبراير، كان لدى المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية 20 مليون دولار بعد احتساب الديون.